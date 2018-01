Borussia aposta no ataque brasileiro O Borussia Dortmund tenta neste sábado ampliar a sua vantagem no Campeonato Alemão, contra o Bayern de Munique, fora de casa, pela 22ª rodada. Com 46 pontos, quatro a mais que Bayer Leverkusen e Kaiserslautern, o time aposta nos atacantes brasileiros Amoroso e Éwerthon, que estão em ótima fase. "Estamos passando por um mau momento, mas certamente lutaremos pelo título", disse o também brasileiro Élber, do Bayern de Munique. Com duas derrotas consecutivas, o Bayer Leverkusen busca a reabilitação contra o Borussia Moenchengladbach, em casa. Já o Kaiserslautern enfrentará o Werder Bremen, fora de casa. Outros jogos deste sábado: Hertha Berlin x Stuttgart, Wolsfburg x Energie Cottbus, Hansa Rostock x Freiburg e Schalke 04 x St. Pauli. No domingo jogam Nuremberg x Munique 1860 e Hamburgo x Colonia.