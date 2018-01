Borussia Dortmund à beira da falência O Borussia Dortmund, primeira e única equipe do futebol alemão com ações na Bolsa de Valores, está à beira da falência, segundo admitiu o próprio clube nesta quinta-feira em um comunicado oficial. Na nota, a diretoria revela que a situação financeira coloca em risco a existência do clube. De acordo com a agência Efe, a empresa de auditoria RoelfsPartner já apresentou um plano de saneamento para o clube, mas para ser executado precisa de um acordo com os credores. ?Com a grande maioria (dos credores) os acordos estão alinhavados. Mas com três deles ainda não estão fechados e nós seguimos negociando?, diz a nota oficial distribuída pela diretoria do Borussia. No primeiro semestre do exercício 2004/2005 as perdas foram de 27,2 milhões de euros. Caso o plano de saneamento não seja aplicado, o clube pode fechar o exercício com perdas de 68 milhões de euros, o que, somados aos prejuízos acumulados em outros anos, significaria que 79% do capital dos acionistas - 179,5 milhões de euros - teria sido consumido pelas perdas. Além disso, há dívidas que devem ser pagas até junho de 2005 no valor de 29,7 milhões de euros. As notícias levaram a ação do Borussia Dortmund a cair mais de 24% na bolsa para terminar com uma cotação de 1,98 euro por ação. Desde sua saída à bolsa no final de 2000, a ação do Borussia Dortmund perdeu quase 80% de seu valor inicial. O Dortmund vem pagando a contradição que houve nos últimos anos entre seus investimentos milionários em contratações e seus poucos sucessos esportivos, o que o tem levado a uma queda do faturamento. A situação econômica do Dortmund poderia levar à transferência de alguns jogadores como os tchecos Thomas Rosicky e Khan Koller e o brasileiro Dedé.