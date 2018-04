Borussia Dortmund acerta contratação de atacante sul-coreano

DORTMUND - O Borussia Dortmund anunciou nesta sexta-feira que acertou a contratação do atacante Ji Dong-Won. O jogador sul-coreano assinou um contrato válido por quatro anos e chegará ao clube apenas após o encerramento da temporada 2013/2014 do futebol europeu.

Ji Dong-Won atualmente defende o Augsburg, que também disputa a primeira divisão do Campeonato Alemão. O seu contrato, porém, se encerrará no final da temporada. Assim, o atacante sul-coreano chegará de forma gratuita ao Borussia Dortmund.

Inicialmente contratado pelo Augsburg por empréstimo junto ao Sunderland para a segunda parte da temporada 2012/2013, quando evitou o rebaixamento do time no Campeonato Alemão, Ji Dong-Won se transferiu em definitivo para o time na última quinta-feira, declarando que precisava trocar de clube para jogar por mais tempo e conquistar uma vaga na seleção da Coreia do Sul para a Copa do Mundo no Brasil.

Com o anúncio desta sexta-feira, Ji Dong-Won permanecerá no Augsburg apenas até o final da temporada 2013/2014, se transferindo em seguida para o Borussia Dortmund. O clube precisará reforçar o seu setor ofensivo, pois o atacante polonês Robert Lewandowski deixará o time após o encerramento do seu contrato, em junho, e vai se transferir para o Bayern de Munique.