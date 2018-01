Dortmund acorda no 2º tempo, goleia Ingolstadt e vira líder do Alemão

O Borussia Dortmund demorou para estabelecer seu ritmo de jogo e mostrar superioridade sobre o recém-promovido Ingolstadt na casa do adversário. Mas a letargia acabou no segundo tempo e a equipe de Dortmund atropelou os anfitriões com uma goleada de 4 a 0. Com o resultado, o time assumiu a liderança do Campeonato Alemão no saldo de gols.

Com a posição de favorito na partida, o Borussia começou o duelo de forma cadenciada, mas sem ameaçar a meta do adversário. Com isso, a equipe de Ingolstadt conseguiu ir para os vestiários segurando o empate sem gols.

Na volta para a etapa complementar, a máquina de Dortmund começou a funcionar. Logo aos 10 minutos, Ginter, em boa jogada de Mkhitaryan, abriu o marcador. Cinco minutos depois, foi a vez de Marco Reus fazer o seu em cobrança perfeita de pênalti, cometido sobre Schmelzer.

O ritmo dos visitantes aumentou com o passar do tempo e Kagawa, em jogada de Hofmann, fez o terceiro de sua equipe. Para fechar a conta, Aubameyang deixou sua marca após chute de Ginter, já nos descontos.

Após um bom tempo sob o comando de Jürgen Klopp, o Borussia agora tenta manter seu conhecido padrão ofensivo sob direção de Thomas Tuchel. Pelo que se viu em Ingolstadt, a equipe amarela deve brigar pelo título na temporada.