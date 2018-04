Borussia Dortmund anuncia contratação de jogador do Salzburg

Depois de fechar o ano na vexatória penúltima posição do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do meio-campista esloveno Kevin Kampl. O jogador de 24 anos foi trazido do Red Bull Salzburg, da Áustria, e assinará compromisso para defender a equipe alemã até 2019.

O Borussia e o clube austríaco não informaram detalhes da negociação para contratação do atleta, que nasceu na Alemanha e depois se naturalizou esloveno. Considerado um jogador versátil, ele marcou 29 gols e deu 54 assistências em 109 partidas disputadas pelo Salzburg.

O time de Dortmund, que em 2011 e 2012 foi campeão nacional e depois ficou com o vice nas duas temporadas seguintes, perdeu dez dos 17 jogos que disputou nesta edição do Campeonato Alemão, mas ao mesmo tempo assegurou classificação com tranquilidade às oitavas de final da Liga dos Campeões.

No último sábado, em seu último jogo no ano, o Borussia caiu por 2 a 1 diante do Werder Bremen, em resultado que deixou o técnico Jürgen Klopp bastante irritado. "Foi apenas um reflexo de toda nossa temporada até agora. Nós tivemos um primeiro tempo muito pobre. Só confirmou que nós estamos aqui parecendo completos idiotas", reclamou o treinador.

Com os mesmos 15 pontos do lanterna Freiburg, o Borussia só não virará o ano como último colocado do Campeonato Alemão porque está em vantagem nos critérios de desempate em relação ao rival.