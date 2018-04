Borussia Dortmund aplica 3 a 0 no Nurenberg em casa

Blaszczykowski encaminhou a vitória dos anfitriões ao marcar duas vezes em menos de três minutos, ainda no primeiro tempo. O terceiro gol surgiu com Lewandowski, aos 43 da segunda etapa.

O triunfo levou o Borussia aos 36 pontos, igualando a pontuação do Bayer Leverkusen, mas com vantagem nos critérios de desempate. O time de Leverkusen pode retomar a segunda colocação no decorrer da rodada, se empatar ou vencer o Freiburg, no sábado.

Os dois times, contudo, seguem distantes do líder Bayern de Munique, com 45 pontos. O primeiro colocado entra em campo somente no domingo para enfrentar o Stuttgart, fora de casa.