Borussia Dortmund avança na UEFA Com um gol de Sorensen aos 44 minutos do segundo tempo, o Borussia Dortmund venceu o Copenhague por 1 a 0 e garantiu nesta terça-feira sua vaga para a quarta rodada da Copa da UEFA. Na partida de ida, a equipe alemã havia vencido, também por 1 a 0. Nenhum dos dois brasileiros do Borussia jogaram. Amoroso está contundido e desfalcou a equipe e o ex-corintiano Ewerthon, recentemente contratado, não foi inscrito na competição. A rodada desta terça-feira teve ainda os seguintes resultados. O Roda, da Holanda perdeu por 1 a 0 para o Bordeaux (FRA), mas como havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0, garantiu sua classificação. Outro classificação de hoje foi o Hapoel Tel Aviv, que venceu o Lokomotiv de Moscou por 2 a 1. No jogo de ida a equipe israelense havia vencido por 1 a 0.