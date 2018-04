Borussia Dortmund bate Hamburgo e se mantém vivo pelo título na Alemanha

A missão é difícil, mas o Borussia Dortmund não desiste de tentar o título da temporada no Campeonato Alemão. Neste domingo, pela 30.ª rodada, a equipe derrotou o Hamburgo por 3 a 0, em casa, e segue sete pontos atrás do líder Bayern de Munique (78 a 71). Faltam quatro rodadas para o final da competição e não há mais o confronto direto.

A vitória neste domingo veio três dias depois de uma traumática eliminação nas quartas de final da Liga Europa para o Liverpool, na Inglaterra. O time hoje dirigido pelo seu ex-técnico Jurgen Klopp conseguiu uma heroica virada de 3 a 1 para 4 a 3 e avançou às semifinais do torneio continental. Menos mal que nesta temporada o Borussia Dortmund já garantiu classificação direta à fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.

Por causa do desgaste físico provocado pela partida da última quinta-feira, o Borussia Dortmund entrou em campo com vários jogadores reservas. Mas nada que prejudicasse a atuação segura da equipe. O placar foi aberto aos 38 minutos do primeiro tempo com o meia-atacante norte-americano Christian Pulisic, de apenas 17 anos, que é uma promessa do clube.

Seis minutos depois, pouco antes do intervalo, o time de Dortmund ampliou a vantagem. Ramos recebeu passe de Sahin na área, escapou da marcação e concluiu com categoria no canto esquerdo. Na etapa final, o colombiano voltaria a marcar aos 41 minutos.