Borussia Dortmund volta a vencer após 10 rodadas e sobe para 4º lugar

Em má fase na temporada - foi até eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa e terá de jogar agora a Liga Europa -, o Borussia Dortmund teve com o que comemorar nesta terça-feira. Depois de 10 partidas (desde setembro), o time conseguiu vencer no Campeonato Alemão ao bater o Mainz por 2 a 0 - gols do grego Sokratis e do japonês Shinji Kagawa -, mesmo jogando como visitante, pela 16.ª rodada.

Com os três pontos, o Borussia Dortmund chegou aos 25 e deu um grande salto na tabela de classificação - do nono para o quarto lugar, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões. No entanto, terá de torcer muito no complemento da rodada nesta quarta-feira para não perder posições - Bayer Leverkusen, Hoffenheim e Augsburg podem ultrapassá-lo.

Do outro lado da tabela de classificação, o Mainz segue em situação complicada. Tem 16 pontos e ocupa a 15.ª colocação, exatamente a última fora da zona de rebaixamento. Mas pode entrar no caso de o Werder Bremen derrotar o Bayer Leverkusen, fora de casa, nesta quarta-feira.

Quem está entre os últimos colocados, mais uma vez, é o tradicional Hamburgo, que recebeu o Eintracht Frankfurt e perdeu de virada por 2 a 1. Com 15 pontos, o clube do norte da Alemanha, que nunca foi rebaixado desde que a Bundesliga foi criada há mais de 50 anos, hoje teria de disputar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão. Em situação confortável, o time de Frankfurt é o quinto colocado com 25 pontos.

No meio da tabela de classificação está o Freiburg, que ganhou em casa do Borussia Mönchengladbach por 1 a 0. Com 18 pontos, está em 13.º lugar e se afastou da zona de rebaixamento. O rival tinha chance até de assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão, mas o resultado negativo o fez caiu para a sexta colocação, com 25 pontos.