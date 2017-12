Borussia Dortmund continua sem vencer Três rodadas se passaram e o Borussia Dortmund continua sem saber o que é vitória no Campeonato Alemão. Neste domingo, o time ficou no 1 a 1 com o Duisburg, fora de casa, e agora soma dois empates e uma derrota, na 13ª colocação. Ricken abriu o placar para o Borussia Dortmund aos 16 minutos do segundo tempo, mas Kurth deixou tudo igual aos 25. No outro jogo deste domingo, o Arminia Bielefeld conseguiu sua primeira vitória ao bater o Mainz por 2 a 0, com dois gols de pênalti de Krupnikovic. O triunfo deixou o time na 11ª colocação.