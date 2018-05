Borussia Dortmund contrata colombiano para vaga de Lewandowski

DORTMUND - O Borussia Dortmund perderá seu principal artilheiro dos últimos anos ao fim da temporada. A negociação de Robert Lewandowski com o Bayern de Munique já está fechada há alguns meses, mas somente nesta quarta-feira o clube anunciou o substituto. Trata-se do colombiano Adrián Ramos, destaque do Hertha Berlim e um dos artilheiros da atual edição do Campeonato Alemão.

Adrián Ramos demorou para estourar no futebol europeu, mas, aos 28 anos, vem fazendo grande temporada pelo Hertha Berlim. Ele passou boa parte do Campeonato Alemão como artilheiro isolado, deu uma caída, mas segue entre os principais goleadores, com 16 gols, apenas um atrás dos líderes Mandzukic, do Bayern, e Lewandoski, a quem substituirá.

A contratação do jogador foi celebrada por todos no Borussia, incluindo o diretor esportivo Michael Zorc. "Adrián Ramos é um excelente jogador de futebol e um dos artilheiros da Alemanha. Ele se encaixa perfeitamente nos requisitos do Borussia Dortmund", declarou.

O anúncio do acerto foi feito um dia após a eliminação da equipe nas quartas de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, mesmo com vitória por 2 a 0 em casa - havia perdido por 3 a 0 na ida. Com a queda e o título alemão já garantido pelo Bayern, o Borussia tem apenas a Copa da Alemanha pela frente e já começa a planejar a próxima temporada, na qual deverá voltar a disputar a Liga dos Campeões.

"Era o meu desejo de dar esse próximo passo em sua carreira e ser capaz de jogar na Liga dos Campeões", disse Adrián Ramos, admitindo que o torneio europeu foi fundamental em sua decisão. "Qualquer um que me conhece sabe que eu vou para este fim de temporada tentando fazer de tudo para que o Hertha some o máximo de pontos possíveis."

Revelado pelo América de Cali, o atacante ainda passou por Trujillanos e Santa Fé antes de chegar ao Hertha. Depois de dois anos e meio fora da seleção colombiana, voltou a ser convocado no início deste ano e deverá estar na Copa do Mundo. Ele pode até conquistar a titularidade, caso Falcao García, lesionado, não se recupere a tempo da competição.