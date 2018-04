Borussia Dortmund derrota o Bayern e embola o Alemão

Com o resultado, a liderança segue com o Bayern de Munique, com 28 pontos, mas com três times na sua cola. Com 26 pontos estão agora o próprio Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach, que mais cedo havia goleado em casa o Werder Bremen por 5 a 0. Um ponto atrás dos dois está o Schalke 04, que também goleou na rodada - 4 a 0 no Nuremberg, em Gelsenkirchen.

O Bayern de Munique, que no meio de semana tenta a classificação antecipada às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contou neste sábado com a presença do meia holandês Arjen Robben, que estava lesionado e fez apenas a sua terceira aparição nesta temporada.