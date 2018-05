Borussia Dortmund e Werder Bremen ganham fora e passam à semi da Copa da Alemanha

Em Stuttgart, o Borussia Dortmund teve trabalho apenas no primeiro tempo para bater o Stuttgart, que não vem jogando bem nesta temporada - briga contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. Logo aos 5 minutos de jogo, Marco Reus abriu o placar para os visitantes, mas sofreu o empate aos 21 com o gol de Lukas Rupp. Ainda antes do intervalo, aos 31, o atacante gabonês Aubameyang fez o seu para deixar o clube de Dortmund novamente na frente no placar.

Com o controle das ações e aproveitando o desespero do Stuttgart para buscar o empate, o Borussia Dortmund teve chances para definir logo a classificação, mas só conseguiu o terceiro gol nos acréscimos do segundo tempo com o meia armênio Mkhitaryan.

Quem não viu os dois primeiros gols da partida foi a torcida do Borussia Dortmund. Em um protesto diferente por causa do alto valor dos ingressos, ela só entrou no estádio aos 20 minutos do primeiro tempo e logo começou a lançar bolas de tênis no gramado. O jogo ficou paralisado até que todas as bolinhas fossem retiradas de campo e, em seguida, o time visitante fez o seu segundo gol.

EM LEVERKUSEN - Fora de casa, o Werder Bremen surpreendeu o Bayer Leverkusen com a vitória de virada. O time anfitrião saiu na frente no placar aos 22 minutos do primeiro tempo com mais um gol do atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández, grande destaque da equipe na temporada.

Ainda na primeira etapa, o Werder Bremen conseguiu a virada. Aos 31 minutos, o lateral-esquerdo argentino Santiago García igualou o marcador. Aos 41, o brasileiro Wendell, ex-Grêmio, fez falta na área sobre o meia-atacante alemão Fin Bartels e foi expulso de maneira direta. O atacante peruano Claudio Pizarro cobrou o pênalti e virou o placar.

No segundo tempo, o Werder Bremen mostrou um time diferente do Campeonato Alemão, em que luta contra o rebaixamento. Foi inteligente e consolidou a classificação com o gol do meia austríaco Florian Grillitsch, aos 37 minutos.