Borussia Dortmund elimina Málaga com dois gols nos acréscimos

O Málaga se encaminhava para avançar entre os quatro melhores em sua temporada de estreia na Liga dos Campeões, mas seus sonhos foram destruídos com os gols de Marco Reus e Felipe Santana.

"Nunca passei por algo assim. Já estávamos mortos", disse o diretor do Dortmund Hans-Joachim Watzke aos repórteres.

Os espanhóis, que empataram o primeiro confronto por 0 x 0, chocaram os 66.000 torcedores em Dortmund quando Joaquin acertou um chute rasteiro para abrir o placar aos 25 minutos.

O atacante do Dortmund Robert Lewandowski empatou aos 40 minutos para o time da casa, que perdeu várias chances no segundo tempo com Marco Reus e Mario Goetze.

Eliseu parecia ter selado o destino do Dortmund ao marcar para a equipe espanhola aos 37 minutos do segundo tempo, mas Reus e o brasileiro Felipe Santana marcaram gols depois dos 45 minutos, para delírio dos torcedores.

(Reportagem de Karolos Grohmann)