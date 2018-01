Borussia Dortmund empata e perde chance de assumir a vice-liderança do Alemão

Sem o atacante ganês Aubameyang, que negocia a sua transferência para o Arsenal, da Inglaterra, o Borussia Dortmund empatou por 1 a 1 com o Hertha Berlin nesta sexta-feira, fora de casa, no estádio Olímpico de Berlim, e perdeu a oportunidade de assumir, mesmo que momentaneamente, a vice-liderança do Campeonato Alemão.

+Aubameyang é barrado novamente no Dortmund e deve deixar o clube

O resultado poderia ter sido pior, já que o Borussia Dortmund saiu atrás no placar e conseguiu o empate na metade do segundo tempo, com o japonês Shinji Kagawa. Assim, o time de Dortmund pula da quarta para a terceira posição com 30 pontos, um a menos que o RBLeipzig, o vice-líder, mas só permanece em terceiro ao final da rodada se o Schalke 04 não vencer o Hannover neste domingo.

Se o Borussia Dortmund perdeu a chance de subir para a segunda colocação, o Hertha Berlim também tem o que lamentar. Se vencesse, o time da capital alemã, 11.º colocado com 25 pontos, iria para 27 e colaria em Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, que estão na zona de classificação para a Liga Europa.

Dentro de campo, a equipe da casa foi melhor no primeiro tempo e no começo da etapa final, tanto que abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, com o atacante Davie Selke, e teve chances para ampliar o marcador.

Acuado, o Borussia Dortmund foi para frente para buscar o empate e conseguiu graças à dupla Sancho e Kagawa. Os dois participaram da maioria dos lances ofensivos. Em um deles saiu o gol, que nasceu do cruzamento do inglês para o japonês, que, livre, cabeceou para empatar a partida. No final, o time visitante ainda pediu um pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir e a partida terminou empatada.