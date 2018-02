Borussia Dortmund entra na disputa pelo meia Gallardo

Ao que parece, a contração do meia argentino Marcelo Gallardo não será nada fácil para o Atlético-MG, já que, neste domingo, a imprensa européia coloca o Borussia Dortmund como sendo um possível destino ao jogador que hoje está no Paris Saint-Germain, da França. A ida de Gallardo para o Borussia é um pedido do técnico da equipe, Tomas Doll, que acredita que sua equipe precisa de um meia criativo para lutar por uma vaga à Liga dos Campeões da Uefa da próxima temporada ou, no mínimo, uma vaga na Copa da Uefa. Apesar do interesse do Borussia, a diretoria do clube atleticano confia na vinda do jogador argentino, já que as negociações estão sendo intermediadas pelo ex-jogador Valdo, que é o representante do PSG.