Borussia Dortmund ganha e avança à final da Copa da Alemanha

DORTMUND - O Borussia Dortmund garantiu seu lugar na final da Copa da Alemanha, nesta terça-feira, ao derrotar o Wolfsburg por 2 a 0, diante de sua empolgada torcida - 80.645 compareceram ao estádio Signal Iduna Park. Henrik Mkhitaryan e Robert Lewandowski marcaram os gols da partida.

Agora, o Borussia aguarda o Bayern de Munique, que tentará buscar a outra vaga na decisão nesta quarta, diante do Kaiserslautern, na Allianz Arena. No sábado, o time de Dortmund surpreendeu ao aplicar 3 a 0 no rival de Munique, fora de casa, em rodada do Campeonato Alemão.

O resultado não mudou a história da competição, cujo título foi assegurado pelo Bayern com sete rodadas de antecedência. Mas ajudou a dar novo ânimo ao Borussia, que vinha de eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões.

E, no embalo do triunfo do fim de semana, o Borussia deu poucas chances ao Wolfsburg, dos brasileiros Naldo e Luiz Gustavo. O time da casa matou o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 12, Mkhitaryan recebeu na direita e bateu no canto. Antes do intervalo, aos 43, Lewandowski deixou sua marca. Foi seu 100º gols com a camisa do Borussia.

A equipe de Dortmund venceu a Copa da Alemanha pela última vez em 2012, justamente em final contra o Bayern. O time de Munique é o atual campeão e o recordista de troféus na competição, com 16 conquistas. A final, contra Bayern ou Kaiserslautern, está marcada para o dia 17 de maio, em Berlim.