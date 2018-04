Borussia Dortmund garante que não venderá Mario Gotze

"Não haverá transferência do Mario Gotze. No futebol as coisas nunca são cem por cento, mas posso dizer que tenho 99 por cento de certeza, talvez mais, de que o Mario Gotze vai jogar a próxima temporada no Borussia Dortmund. Agora você pode jogar este assunto em um baú pesado e deixar crescer teias de aranha nele", declarou Zorc.

Com apenas 19 anos, Gotze se destacou na conquista do título alemão do Borussia Dortmund na última temporada, chegou à seleção e, desde então, passou a ser assediado por diversos clubes. Dirigentes do Bayern de Munique e do Arsenal já disseram publicamente que estariam dispostos a desembolsar um alto valor pelo jogador. O Real Madrid também pensa nele.

Questionado sobre o assunto, Zorc afirmou que os outros clubes podem tentar, mas não vão contratá-lo se o próprio jogador e o Borussia Dortmund não quiserem. "Me surpreende quanta ignorância a imprensa mostra ao lidar com este assunto. Todas as pessoas relevantes neste tópico: o jogador, a família dele, o agente dele e o clube já disseram (que não haverá negociação)", apontou o dirigente.

PROBLEMA - O Borussia Dortmund ganhou um importante desfalque para o final deste ano. O meia Sven Bender fraturou a mandíbula na derrota por 2 a 1 para o Arsenal, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, passou por uma cirurgia para a colocação de duas placas no local e só voltará a jogar em 2012.