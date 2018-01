Dortmund avança na Liga Europa; West Ham e Sampdoria caem

O Borussia Dortmund não encontrou qualquer dificuldade para avançar à fase de playoffs da Liga Europa. Nesta quinta-feira - com a vantagem por ter vencido o jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0 -, o time alemão enfrentou o Wolfsberger, da Áustria, em seus domínios, e aplicou uma goleada por 5 a 0 - três gols do armênio Henrik Mkhitaryan, um do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang e um do alemão Marco Reus.

A fase de playoffs, que terá seus confrontos definidos em um sorteio nesta sexta-feira, é a última antes da fase de grupos, em que 48 clubes serão divididos em 12 chaves com quatro equipes cada. Nesta etapa entrarão os 15 eliminados da terceira fase eliminatória da Liga dos Campeões - entre eles o Ajax, da Holanda, e o Fenerbahçe, da Turquia -, além dos 29 classificados desta terceira fase eliminatória da Liga Europa.

Quem não segue na competição, de forma surpreendente, são a Sampdoria e o West Ham. O clube italiano, goleado em casa por 4 a 0 na semana passada, reagiu nesta quinta-feira com a vitória por 2 a 0 sobre o Vojvodina, na Sérvia, mas insuficiente para se classificar. Já o time inglês perdeu na Romênia para o Astra por 2 a 1, depois de ter empatado por 2 a 2 em Londres, na ida.

Sem dar chances para o azar, outros clubes mais conhecidos no futebol europeu se classificaram. São os casos do Athletic Bilbao, da Espanha; do Southampton, da Inglaterra; do Saint-Étienne, da França; do Bordeaux, também francês; do Standard Liège, da Bélgica; e do Rosenborg, da Noruega.

Os outros classificados são: Brondby (Dinamarca), Jablonec (República Checa), Thun (Suíça), Gabala (Azerbaijão), Belenenses (Portugal), AZ Alkmaar (Holanda), Odd Grenland (Noruega), Rubin Kazan (Rússia), Hajduk Split (Croácia), Rabotnicki (Macedônia), Zilina (Eslováquia), PAOK (Grécia), Liberec (República Checa), Zorya Luhansk (Ucrânia), Legia Varsóvia (Polônia), Kairat Almaty (Casaquistão), Krasnodar (Rússia), Altach (Áustria) e Dínamo Minsk (Bielo-Rússia). O jogo entre Atromitos, da Grécia, e AIK Solna, da Suécia, foi suspenso.