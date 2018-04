Borussia Dortmund leva gol no fim e fica só no empate Um gol sofrido aos 44 minutos do segundo tempo impediu que o Borussia Dortmund mantivesse os doze pontos de vantagem que mantinha sobre o segundo colocado na abertura desta 22ª rodada do Campeonato Alemão. Com o empate em 1 a 1 com o Kaiserslautern fora de casa, a equipe vai a 42 pontos, dez a mais que o Bayer Leverkusen, que venceu na rodada.