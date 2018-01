Dortmund leva susto, mas goleia e mantém perseguição ao Bayern

O Borussia Dortmund voltou a dar uma boa demonstração de força em casa, neste domingo, ao golear o Eintracht Frankfurt por 4 a 1, mesmo depois de ver o rival sair na frente no placar em confronto que finalizou a 16ª rodada do Campeonato Alemão.

O novo resultado positivo diante de sua fanática e numerosa torcida fez a equipe amarela chegar aos 38 pontos na vice-liderança da competição e manter a sua perseguição ao líder Bayern, que no último sábado derrotou o Ingolstadt por 2 a 0, também em seus domínios, e foi aos 43 pontos.

Já o Eintracht Frankfurt estacionou nos 14 pontos e está logo acima da zona de rebaixamento, em 15º lugar. Com a mesma pontuação, mas em desvantagem nos critérios de desempate, o Hannover é o primeiro time a figurar hoje na área de risco da tabela de classificação.

Ameaçado de queda, o Eintracht saiu na frente com um gol de Alexander Meier logo aos 6 minutos do primeiro tempo, quando Alexander Meier acertou belo chute colocado de fora da área no canto direito do goleiro do Borussia.

O time alemão, porém, não se abateu com o gol e foi para cima dos visitantes. E o seu primeiro gol acabou saindo aos 24 minutos, quando o artilheiro Aubameyang recebeu bola pelo lado esquerdo da grande área e cruzou para Mkhitaryan, já com o goleiro adversário batido, apenas finalizar para a meta vazia.

No finalzinho do primeiro tempo, a vida do Borussia começou a ficar um pouco mais fácil quando Medojevic cometeu pênalti e foi expulso. Entretanto, Aubameyang cobrou a penalidade para fora e o placar seguiu empatado.

Na etapa final, porém, o time da casa pressionou o tempo todo e começou a construir a sua goleada aos 12 minutos, quando o japonês Kagawa recebeu belo lançamento nas costas da zaga, escorou com categoria e deixou Aubameyang em ótimas condições para apenas finalizar para as redes. Foi o 18º gol do gabonês no Campeonato Alemão, no qual o atacante figura na artilharia isolada.

Não contente com a vantagem mínima no placar, o Borussia ampliou o placar pouco depois, aos 16 minutos, com Mats Hummels acertando belo chute da entrada da área. E, no final, aos 41, Adrian Ramos também foi feliz em outra bonita finalização para decretar o 4 a 1.