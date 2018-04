Borussia Dortmund passa pelo Hertha Berlin e chega à 2ª vitória seguida no Alemão

O Borussia Dortmund derrotou o Hertha Berlin por 2 a 0, neste sábado, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Alemão. Foi a segunda vitória consecutiva do time anfitrião, que assumiu a ponta da tabela ao superar em saldo de gols o Bayern de Munique, que também tem seis pontos. Os visitantes derrotados estão em oitavo lugar, com três.

O centroavante Pierre-Emerick Aubameyang abriu o placar logo aos 15 minutos de partida. Ele recebeu cruzamento de Nuri Sahin e desviou para as redes. O segundo veio na etapa final, aos 12 minutos. Mario Götze cruzou da esquerda e a zaga cortou parcialmente. Sahin aproveitou a sobra e acertou o ângulo do goleiro Darida.

As equipes agora ganharão folga na próxima semana por conta dos jogos das seleções pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Pela terceira rodada, o Borussia Dortmund visitará o Freiburg, em 9 de setembro. No dia seguinte, o Hertha receberá o Werder Bremen.

Dois jogos fecham a rodada do Campeonato Alemão neste domingo. O Red Bull Leipzig tentará somar os primeiros pontos na tabela em duelo contra o Freiburg, em casa, enquanto o Hannover 96 receberá o Schalke 04.