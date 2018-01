Borussia Dortmund perde para Freiburg Dois jogos fecharam neste domingo a décima rodada do Campeonato Alemão. O Borussia Dortmund perdeu em casa para o Freiburg por 2 a 0 e o Hamburgo venceu o Wolfsburg por 1 a 0. Com o resultado, o Borussia ficou em quarto lugar na tabela, com 19 pontos, e mais distante dos três primeiros colocados, o Bayern de Munique, 25 pontos, Kaiserslautern, 24 pontos e o Bayer Leverkusen, com 24 pontos. Já o Freiburg melhorou sua posição no torneio, ficando na 11.ª posição no campeonato empatado com o Hamburgo e o Borrusia Moench, com 12 pontos.