Borussia Dortmund promete resolver rápido futuro de Lewandowski

DORTMUND - O técnico do Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, prometeu resolver rapidamente a situação do atacante Robert Lewadowski, cujo empresário disse na última segunda-feira que vai se transferir para o Bayern de Munique, exatamente o algoz do time na decisão da Copa dos Campeões, no último sábado.

Klopp disse à edição desta terça-feira do jornal alemão Bild que o clube recebeu uma proposta oficial do Bayern por Lewandowski, e que conta com o seu artilheiro para a próxima temporada. "Nos encarregaremos de acabar com essas conjecturas nos próximos dias", comentou Klopp. "Veremos o que acontece, tudo é possível".

Lewandowski não comentou sobre o seu futuro após a decisão do último sábado, mas o seu empresário, Cezary Kucharski, aumentou a expectativa sobre a sua transferência ao indicar que o polonês vai para o Bayern. Campeão alemão, o time de Munique já contratou para a próxima temporada uma das outras estrelas do Borussia Dortmund, o meia Mario Götze.