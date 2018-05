Borussia Dortmund vai contratar Sahin em definitivo

O Borussia Dortmund explicou que seus dirigentes aproveitaram os duelos com a equipe espanhola pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa para avisar que vão aproveitar a cláusula de compra de Sahin, presente no contrato de empréstimo, para adquirir o jogador em definitivo.

Sahin foi importante no Borussia Dortmund na conquista do título do Campeonato Alemão na temporada 2010/2011. Em seguida, acabou sendo negociado com o Real Madrid, mas sofreu uma lesão no joelho e não teve sucesso no time espanhol, sendo cedido por empréstimo ao Liverpool.

Em janeiro de 2013, Sahin retornou ao Borussia Dortmund, com um contrato de empréstimo de 18 meses. Nesta temporada, o meia turco vem sendo titular do clube alemão e participou de 42 partidas, com dois gols marcados.