Borussia Dortmund vence concorrência e assina com promessa sueca

Conhecido na imprensa europeia pela alcunha de "Novo Ibrahimovic", Alexander Isak escolheu defender o Borussia Dortmund. Desejado por diversos dos maiores clubes da europa, o atacante sueco de apenas 17 anos foi anunciado nesta segunda-feira como reforço do clube alemão, que deu um "chapéu" no Real Madrid.

Para diversos órgãos de imprensa da Espanha, Isak já era reforço certo do Real, que ficou a ver navios. O Borussia tira pagado entre 9 e 10 milhões de euros (entre R$ 30,6 e 34 milhões) ao AIK, da Suécia.

"Alexander Isak é um atacante de enorme talento, que vários grandes clubes europeus queriam contratar. Ficamos muito felizes que ele tenha escolhido o Borussia Dortmund. Tanto o Borussia quanto o jogador estão convencidos de que essa transferência tem grande potencial", afirmou o diretor esportivo do clube, Michael Zorc.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por Isak ser menor de idade - completa 18 anos apenas em setembro -, a transferência depende de aprovação da Fifa, que tende a não se opor. Apesar da pouca idade, o atacante foi titular de 19 das 30 partidas que o AIK Solna jogou no Campeonato Sueco do ano passado, terminando com o vice-campeonato.

Ele marcou 20 gols na competição, além de outros dois na Copa da Suécia. Isak também atuou na Liga Europa, sem balançar as redes. Em janeiro passado, estreou na seleção principal sueca, marcando um gol contra a Eslováquia.