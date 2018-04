Borussia Dortmund vence Hamburgo e sobe para quarto

Com o bom resultado, o Borussia Dortmund chegou aos 36 pontos e assumiu a quarta colocação, ultrapassando o próprio Hamburgo, que se manteve com 34. A vitória ainda manteve a equipe a três pontos de distância do líder Bayern de Munique.

O gol da vitória do Borussia foi marcado pelo atacante Valdez aos 36 minutos do primeiro tempo. A partir daí, a equipe mandante recuou e soube segurar o resultado. "Nós sabemos que somos um time onde todos trabalham juntos. Só queremos agora trabalhar ainda mais para manter este bom momento", afirmou o defensor Mats Hummels após o jogo.