Borussia Dortmund vence o Cottbus O Borussia Dortmund venceu neste domingo o Cottbus por 3 a 0 no complemento da 28.ª rodada do Campeonato Alemão. Os gols foram marcados pelo brasileiro Ewerthon, Tomas Rosicky e Reina. O resultado mantém o Borussia na segunda posição com 58 pontos, um a menos que o líder Bayer Leverkusen. No outro jogo de hoje, o Wolfsburg derrotou o Werder Bremen por 2 a 0. O Werder está em sétima lugar com 46 pontos e o Wolfsburg em 11.º, com 34 pontos. O artilheiro do campeonato é o brasileiro Amoroso, do Borussia Dortmund, com 15 gols, seguido de perto por Michael Ballack (Bayer Leverkusen) e o brasileiro Elber (Bayern Munich), ambos com 14 gols.