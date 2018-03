Borussia é favorito contra Stuttgart O Borussia Dortmund tem um compromisso aparentemente fácil nesta sexta-feira, em casa, na abertura da antepenúltima rodada do Campeonato Alemão. O time do brasileiro Evanílson está na terceira colocação, com 53 pontos, e enfrenta o Stuttgart, 14º, com 34. Um dos destaques da equipe visitante é o atacante Adhemar, ex-São Caetano, que já marcou 7 gols na competição. Se vencer, o Borussia alcançará Schalke e Bayern, líderes, com 56 pontos.