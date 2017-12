Borussia e Schalke04 disputam clássico O Borussia faz neste sábado o 126.º clássico do Vale do Ruhr contra o Schalke04 no Westfalenstadion, em Dortmund, num dos destaques da 2.ª rodada da Bundesliga. O Schalke tem o teuto-brasileiro Kuranyi. Em Leverkusen, o Bayer, dos brasileiros Juan, Roque Jr. e Athirson, recebe o Bayern de Munique, de Lúcio e Zé Roberto, às 10h30, na ESPN Brasil. A rodada terá ainda os seguintes jogos neste sábado: Hertha Berlim x Eintracht Frankfurt; Borussia Moenchengladbach x Wolfsburg; Kaiserslautern x Duisburg; Arminia Bielefeld x Hamburgo; e Nuremberg x Hannover. No domingo, jogam: Stuttgart x Colonia; e Mainz x Werder Bremen.