Borussia é vice-líder na Alemanha Há muito tempo a Alemanha não tinha um campeonato tão equilibrado como na atual temporada. Depois de disputadas 27 das 34 rodadas previstas parao torneio de 2000/2001, seis equipes brigam com o título. Bayern Munique, Bayer Leverkusen, Kaiserslautern, Borussia Dortmund, Schalke04 e Hertha Berlin mantêm o interesse da competição. Bayern Munique e Bayer Leverkusen decepcionaram já no sábado, ao perder em seus estádios para Werder Bremen (2 a 3) e Schalke04 (0 a 3), respectivamente. O Kaiserslautern, com 46 pontos e com possibilidade de alcançar o Bayern na ponta, também foi um fiasco. Neste domingo levou goleada de 4 a 1 do Borussia Dortmund, em casa. Bobic, Addo, Ricken e Heinrich marcaram para o futuro time do centroavante Luizão, agora vice-líder isolado, com 48 pontos. A honra do Kaisers foi salva por Lokvenc. Na outra partida do domingo, o Bochum ganhou do Energie Cottbus por 1 a 0, gol de Reis, mas continua amargando a lanterna, com 23 pontos e um pé na Segunda Divisão. O Cottbus, promovido para esta temporada, tem 29 e também está na zona de rebaixamento. Os outros resultados da 27.ª rodada: na sexta-feira, Wolfsburg 2 x Hansa Rostock 1; no sábado: Stuttgart 0 x Colonia 3, Hamburgo 1 x Unterhaching 1, Friburg 5 x Eintracht Frankfurt 2 e Hertha Berlin 3 x 1860 Munique 0. A classificação tem: 1) Bayern Munique, 49 pontos; 2) Borussia Dortmund, 48; 3) Schalke04, Bayer Leverkusen, Hertha Berlin e Kaiserslautern, 46; 7) Colonia e Werder Bremen, 40; 9) Wolfsburg e Friburg, 39; 11) Hansa Rostock e 1860 Munique, 34; 13) Hamburgo, 33; 14) Energie Cottbus, Eintracht Frankfurt e Unterhaching, 29; 17) Stuttgart, 27; 18) Bochum, 23.