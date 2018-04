Borussia está de olho em Bernard para repor perda com Gotze, diz jornal

DORTMUND - O Borussia Dortmund está de olho em contratar o atacante Bernard, do Atlético-MG. Segundo o jornal alemão Bild, o gerente de futebol Michael Zorc viajou até Belo Horizonte para se encontrar com o presidente atleticano Alexandre Kalil para discutir os detalhes da negociação, que está estimada em R$ 31,5 milhões.

O objetivo do time, que é um dos finalistas da Copa dos Campeões, é repor a perda de Mario Götze, que se transfere para o Bayern Munique no meio do ano em uma negociação no valor de R$ 98 milhões. Quem também pode estar de saída é o atacante polonês Lewandowski do clube. Para o lugar dele, o candidato a reforço é o colombiano Jackson Martinez, que atua no Porto.

Aos 20 anos, Bernard tem contrato até 2017 com o Atlético-MG, que já fez uma negociação no passado com o Borussia Dortmund. Em 1998 o lateral-esquerdo Dede se transferiu para a equipe alemã, onde atuou por 13 anos e ganhou dois títulos do campeonato nacional.