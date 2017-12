Borussia está fora da Liga dos Campeões Os jogadores brasileiros do Borussia Dortmund bem que tentaram, mas não conseguiram evitar que o clube alemão ficasse fora da Liga dos Campeões. Mesmo em casa, o Borussia foi derrotado pelo Brugges, da Bélgica, por 4 a 2 nos pênaltis e disse adeus à chance de disputar a mais importante competição européia de clubes. Agora, disputará a Copa da Uefa - todos os times eliminados nesta terça-feira estão automaticamente classificados para esse torneio. O Borussia perdera por 2 a 1 o jogo de ida, semana passada. Nesta quaarta, tinha de vencer por dois gols de diferença. Como venceu também por 2 a 1, houve prorrogação, que terminou sem gols. Na decisão por pênaltis, Amoroso errou. No tempo normal, Amoroso abriu o placar. Os belgas empataram com Mendoza. No fim do jogo, Éwerthon colocou o Borussia em vantagem. A Lazio avançou na competição, ao bater o Benfica, fora de casa, por 1 a 0, gol do brasileiro César. Nesta quinta, em Montecarlo, um sorteio definirá os grupos da primeira fase da Liga dos Campeões. Serão 32 clubes divididos em oito grupos de quatro. E na sexta, Milan e Porto decidirão a Supercopa Européia, também em Montecarlo.