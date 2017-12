Borussia exige retorno de Amoroso Os dirigentes do Borussia Dortmund pedem que Amoroso se reapresente o mais rapidamente possível para ser reavaliado. O clube alemão está sem o atacante brasileiro há dois meses, depois que foi constatada lesão no ligamento externo do joelho esquerdo. O jogador, porém, diz que não aceita o ultimato, porque se sente lesado por diagnóstico errado. ?Meu médico constatou que a contusão foi no ligamento cruzado posterior?, afirmou Amoroso, ao jornal alemão Bild. ?Perdi tempo?, completou. Sua intenção é consultar especialista nos EUA.