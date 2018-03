Borussia ganha e Bayern dá adeus ao título O Borussia Dortmund praticamente sepultou neste sábado as chances do Bayern de Munique brigar pelo título do Campeonato Alemão ao vencer por 2 a 0 o time de Oliver Kahn, irritadíssimo com a marcação de um pênalti. O brasileiro Ewerthon abriu o placar e Woerns ampliou. Com o resultado a equipe somou 48 pontos, na quinta colocação. O time de Munique segue na vice-liderança, com 59, e o Werder Bremen, que neste domingo pega o Hannover, lidera com 66. Confira os demais resultados deste sábado: Borussia Moenchengladbach 1 X 1 Hertha Berlim, Kaiserslautern 3 X 2 Hansa Rostock, Munique 1860 1 X 2 Hamburgo, Stuttgart 3 X 1 Frankfurt, Wolfsburg 4 x 0 Freiburg, Schalke 2 x 3 Bayer Leverkusen. Bochum x Colônia fecha a rodada.