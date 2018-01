Borussia goleia e alcança líderança O Borussia Dortmund goleou o lanterna Bochum por 5 a 0, na única partida disputada nesta sexta-feira pelo Campeonato Alemão, e alcançou o Schalke na liderança da competição. As duas equipes têm 52 pontos, mas o Schalke pode recuperar a condição de líder isolado neste sábado, quando enfrenta o Hertha Berlim. Se perder, será alcançado tembém pelo Hertha, uma das três equipes com 49 pontos. As outras são o Bayer Leverkusen e o Kaiserlautern. Na frente delas está o Bayern de Munique, com 50, e que vai a Frankfourt jogar com o penúltimo colocado Eintracht. Os gols do Borussia nesta sexta-feira foram marcados por Lars Ricken, Joerg Heinrich, Giuseppe Reina (2) e Miroslav Stevic. A rodada do Campeonato Alemão continua neste sábado com os jogos: Eintracht Frankfourt x Bayern Munich, Hansa Rostock x Colonia, Energie Cottbus x Unterhaching, Werder Bremen x Wolfsburg, Bayer Leverkusen x Hamburgo e Schalke x Hertha Berlin. No domingo Friburgo x Kaiserslautern e Munich x Stuttgart fecham a rodada.