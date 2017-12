Borussia interrompe empréstimo e devolve Januzaj para o Manchester United

Januzaj chegou ao Borussia para o início desta temporada europeia e tinha contrato de um ano de duração. Mas em nenhum momento rendeu o esperado e, por isso, teve a passagem reduzida pela metade, após somente seis meses no clube. Os alemães informaram que os times concordaram com um "retorno imediato" e que " os últimos detalhes contratuais entre as partes estão sendo resolvidos".

No Campeonato Alemão, Januzaj disputou somente 166 minutos com a camisa do Borussia, sempre vindo do banco. Tentou um total de quatro chutes a gol e não marcou nenhum. Pela Liga Europa, chegou a ser titular em duas oportunidades, mas também não deixou sua marca.

Trata-se de mais uma decepção na curta carreira do jogador, que chegou a gerar uma disputa para saber qual seleção defenderia, já que poderia optar por diversas nacionalidades. Depois de muita especulação, ele escolheu atuar pela Bélgica, mas suas atuações não condisseram com a expectativa. No Borussia, sofreu com a concorrência de nomes como Mkhitaryan, Marco Reus, Bender e Kagawa, além do recém-contratado Julian Weigl.