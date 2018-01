Borussia M´gladbach está perto do rebaixamento no Alemão O Borussia M´gladbach segue sua triste sina no Campeonato Alemão e está muito próximo de ser rebaixado. Neste domingo, a equipe perdeu mais uma - desta vez para o Hannover, fora de casa, por 1 a 0 - e continua na lanterna da competição com apenas 25 pontos. Os anfitriões estão na oitava colocação, com 38 pontos. O único gol da partida foi marcado por Bruggink aos 32 minutos do primeiro tempo. Em outro jogo deste domingo, o Mainz empatou com o Hamburgo, fora de casa, por 2 a 2, e também se complicou na tabela. Com o resultado, os visitantes seguem na vice-lanterna com 31 pontos, enquanto a equipe mandante ocupa a 10ª posição. O Maiiz ficou duas vezes na frente do placar, mas não conseguiu segurar o resultado. Zidan abriu o placar para os visitantes aos 12 minutos do primeiro tempo e Sorín empatou aos 23. Gerber colocou o Mainz novamente em vantagem aos 14 da etapa complementar, mas Guerrero empatou a partida novamente aos 33.