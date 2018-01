Borussia Mönchengladbach anuncia acerto com técnico Dieter Hecking

Um dia depois de demitir André Schubert, o Borussia Mönchengladbach já tem novo técnico. Será Dieter Hecking, que defendeu o rival Wolfsburg nos últimos quatro anos. Nesta quinta-feira, ele assinou contrato até junho de 2019. Sua apresentação oficial está marcada para o dia 4 de janeiro.

"Depois dos acontecimentos das últimas semanas, queremos dar um novo ímpeto ao time com um novo treinador. É por isso que Dieter Hecking é o homem certo, um técnico com muita experiência, que foi bem-sucedido com diversos clubes, em diferentes níveis", afirmou o diretor esportivo do Borussia, Max Eberl.

Hecking estava sem clube desde que foi demitido do Wolfsburg no início da temporada. Ele perdeu o emprego ao exibir retrospecto de apenas uma vitória e seis pontos em sete partidas disputadas.

Antes disso, porém, o treinador teve sucesso no Wolfsburg com o título da Copa da Alemanha e o vice-campeonato alemão na temporada 2014/2015. Faturou ainda a Supercopa da Alemanha ao superar o Bayern de Munique. Na mesma temporada, alcançou as quartas de final da Liga dos Campeões.

Hecking terá metade da temporada para recuperar o Borussia no Campeonato Alemão. E, para tanto, terá um mês para conhecer o novo time, já que a competição entra em recesso a partir desta quinta e só retornará no dia 20 de janeiro, com a disputa da 17ª rodada.

O time de Mönchengladbach vai iniciar 2017 a apenas três pontos da zona de rebaixamento do Alemão. Em 13º lugar, o Borussia tem 16 pontos, contra 13 do Hamburgo, que está em 16º, posição que exige a disputa de um playoff para seguir na primeira divisão do futebol alemão.