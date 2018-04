Borussia Mönchengladbach estreia com vitória no Campeonato Alemão

Depois de uma participação discreta no último Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach estreou com vitória na atual edição da competição. Jogando em casa, o time bateu o Colonia por 1 a 0, no encerramento da primeira rodada.

O único gol da partida foi marcado aos 4 minutos do segundo tempo. Ibrahima Traore foi lançado em profundidade pela esquerda, avançou com facilidade e cruzou rasteiro na área. A bola atravessou quase toda a área antes de chegar nos pés do suíço Nico Elvedi, que só empurrou para as redes.

O lance gerou dúvidas no momento do lançamento e o juiz acionou o árbitro de vídeo, que confirmou o gol. A ferramenta é a novidade do atual Campeonato Alemão, que teve início na sexta-feira, com vitória do Bayern de Munique, atual campeão, sobre o Bayer Leverkusen.

Nono colocado no campeonato passado, o Borussia Mönchengladbach espera nesta temporada ao menos flertar com a zona de classificação para as competições europeias. Para tanto, precisará se manter na atual quinta colocação até o fim do campeonato.

Na próxima rodada, o Borussia enfrentará o Augsburg no sábado que vem, fora de casa. Diante de sua torcida, o Colonia vai abrir a rodada na sexta-feira contra o Hamburgo.