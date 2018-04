Borussia multa Amoroso por atraso O atacante brasileiro Amoroso, do Borussia Dortmund, foi multado nesta quarta-feira em US$ 18 mil pelo clube alemão. O motivo da punição, segundo os dirigentes, se deu pelo atraso do jogador na reapresentação da equipe em Jerez de la Frontera, na Espanha. Artilheiro da Bundesliga, com dez gols ao lado do peruano Claudio Pizarro, Amoroso é esperado ainda na tarde de hoje. Na segunda-feira, os atacantes brasileiro Elber e o peruano Pizarro, ambos do Bayern de Munique, também foram multados por atraso.