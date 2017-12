Borussia nega contratação de Amoroso O Borussia Dortmund, da 1ª divisão alemã, negou hoje a contratação do atacante brasileiro Amoroso, do Parma, por US$ 21,7 milhões. A notícia foi publicada neste sábado pelo jornal italiano Gazetta dello Sport. Segundo o diretor de esportes do clube alemão, Michael Zorc, o Borussia não tem interesse em Amoroso, que está no Parma desde 1999.