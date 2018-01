Borussia perde e facilita para Schalke O Borussia perdeu neste sábado o jogo e a chance de alcançar o líder da Bundesliga, o Schalke 04. A equipe, com 49 pontos, visitou o Hertha Berlim e perdeu por 1 a 0. O gol de Rehmer deixou o Hertha também com 49 e na briga pelo título. Outro time que tem 49 pontos é o Kaiserslautern, após a vitória de 4 a 2 sobre o Eintracht Frankfurt. A rodada foi aberta na quinta-feira, com Stuttgart 1 x Energie Cottbus 0, e termina neste domingo, com Unterhaching x Hansa Rostock e Hamburgo x Colonia.