Borussia renova com zagueiro brasileiro O zagueiro brasileiro Marcelo Pletsch, de 27 anos, que jogou no União Bandeirantes, do Paraná, Inter de Porto Alegre e Santos, prorrogou até 2007 seu contrato com o Borussia Moenchengladbach, da 1ª divisão da Alemanha. Marcelo está na Alemanha desde 1999. Recentemente o Barcelona demonstrou interesse em contratá-lo, mas o Borussia não quis abrir negociação.