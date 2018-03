Borussia segura empate contra o Hamburgo O Borussia Moenchengladbach conseguiu segurar o empate por 0 a 0 com o Hamburgo, neste domingo, e agora só precisa de mais um ponto para escapar do rebaixamento no Campeonato Alemão. O outro Borussia, de Dortmund, bateu o Werder Bremen por 1 a 0, gol de Rosicky, deixando o atual campeão fora da zona de classificação para a próxima Liga de Campeões.