Borussia vai rescindir contrato de Amoroso O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira que vai rescindir o contrato do atacante Amoroso, que está se recuperando de uma operação no joelho e não joga há 7 meses. A justificativa do clube alemão é que o brasileiro não cumpriu uma ordem e preferiu fazer o tratamento no Brasil. O jogador de 29 anos, que tem contrato até o final da temporada de 2005, sofreu a cirurgia em janeiro, nos Estados Unidos, contrariando o desejo do Borussia. Depois, se rebelou novamente contra o clube, ao preferir ficar no Brasil, se recuperando, e não voltar para a Alemanha. ?O Borussia Dortmund não tem interesse em jogadores que mostram tão pouco respeito ao seu empregador, como é o caso de Márcio Amoroso?, afirmou o diretor Michael Meier. Ele também revelou que o brasileiro, contratado em 2001 junto ao Parma (Itália), tem um dos maiores salários do clube: US$ 5,4 milhões por ano.