Borussia vence Colônia com gol nos acréscimos

Esta foi a quinta vitória consecutiva do Borussia Dortmund, que chegou aos 33 pontos - apenas cinco atrás do líder Bayer Leverkusen - e se manteve na quinta posição. Já o Colônia segue com 18 pontos, lutando para escapar do rebaixamento.

A vitória dos visitantes parecia consolidada ainda no primeiro tempo, quando Hummels marcou duas vezes a abriu vantagem de 2 a 0. A reação do Colônia, no entanto, veio nos minutos finais: McKenna diminuiu aos 37 e Mohamad empatou aos 43. Quando a partida parecia definida, Grosskreutz marcou aos 46 e deixou o Borussia Dortmund novamente em vantagem.