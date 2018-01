Borussia vence e aumenta a vantagem O Borussia Dortmund aumentou sua vantagem na liderança do Campeonato Alemão, depois do encerramento da 21ª rodada nesta quarta-feira. A equipe fez sua parte, vencendo o Hansa Rostock por 2 a 0, com gols dos brasileiros Amoroso e Ewerthon, e ainda foi favorecida pela derrota do Bayer Leverkusen para o Schalke 04, por 1 a 0. Com isso, o Borussia chegou aos 46 pontos, quatro a mais do que o time de Leverkusen. Mais duas partidas foram disputadas nesta quarta-feira no Campeonato Alemão: Kaiserslautern 2 x 2 Hamburgo e St. Pauli 2 x 1 Bayern Munique.