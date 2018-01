Borussia vira líder na Alemanha Com um empate fora de casa, por 1 a 1, contra o Wolfsburg, o Borussia Dortmund assumiu a liderança isolada do Campeonato Alemão. A equipe chegou aos 43 pontos, um a mais que o Bayer Leverkusen, que enfrenta o Bayern de Munique neste domingo. Quem também conseguiu um bom resultado na 20ª rodada da competição foi o Kaiserslautern, que ganhou do Colonia por 1 a 0, também fora de casa. Com isso, a equipe chegou aos 41 pontos e está em terceiro lugar no campeonato. Mais cinco partidas foram disputadas neste sábado: Hamburgo 2 x 1 Munich 1860, Hertha 1 x 1 Freiburg, Nurenberg 2 x 0 Cottbus, Schalke 04 2 x 0 Borussia Moench e Werder Bremen 1 x 2 Stuttgart. Amanhã, além de Bayern de Munique x Bayer Leverkusen, jogam Hansa Rostock x St. Pauli.