Boschilia sofre grave lesão e deve perder restante da temporada no Monaco

Ganhando boas oportunidades no time titular do Monaco, líder do Campeonato Francês, o meia brasileiro Gabriel Boschilia teve confirmada neste domingo uma grave lesão no joelho direito. Ele será submetido a uma cirurgia no local nos próximos dias e não tem prazo certo para o retorno aos gramados.

Boschilia, de apenas 20 anos, se machucou durante a goleada de 5 a 0 sobre o Metz, em rodada do Francês, neste sábado. Ele sofreu dura entrada do rival Rivierez e precisou deixar o gramado de maca, com fortes dores e sem esconder as lágrimas.

De acordo com o Monaco, Boschilia sofreu uma torção no joelho que acabou rompendo um dos ligamentos. "É uma lesão séria e sua temporada pode ter chegado ao fim", disse o técnico Leonardo Jardim, que lamentou a baixa. "Ele é um importante jogador da nossa equipe, com capacidade para jogar em três posições diferentes."

Revelado na base do São Paulo, o meia deixou o clube brasileiro em 2015 rumo ao Monaco, mas foi emprestado ao Standard Liège, da Bélgica. No início da atual temporada, voltou ao Monaco e começou a ganhar suas primeiras chances como titular da equipe que lidera o Francês e disputa as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.